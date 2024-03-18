Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Україна пропонує клієнтам підземних газосховищ конкурентні тарифи, які не переглядатимуть до 1 квітня 2025 року, повідомляється в пресрелізі групи "Нафтогаз" у понеділок.

"Одна з наших ключових цілей на 2024 рік - збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах. Це не лише питання безпеки, а й кошти, які спрямовуються в українську економіку. Тому було ухвалено рішення залишити тарифи незмінними", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведно в документі.

Він наголосив, що 2023 року, незважаючи на війну, вдалося залучити для зберігання в ПСГ 2,5 млрд куб. м газу іноземних партнерів.

"Для нас зараз дуже важливо зберегти їхню довіру та залучити інші компанії, які минулого року не наважилися на відповідний крок. Тарифна політика - важливий фактор, що показує нашу привабливість і стабільність. Попри те, що сезон закачування газу ще не розпочався, вже є компанії, які передають на зберігання своє паливо в українські ПСГ", - додав CEO.

Як зазначено в пресрелізі, АТ "Укртрансгаз", компанія групи "Нафтогаз", що управляє українськими ПСГ, також незмінно пропонує партнерам вигідну опцію - зберігання в режимі "митний склад".

"Понад 160 іноземних енергокомпаній із 32 країн світу використовують наші ПСГ для зберігання газу в режимі "митний склад". Активно готуємося до сезону закачування, щоб як українські, так і іноземні компанії безперешкодно могли закачувати значні об’єми газу в наші сховища", - зазначив голова "Укртрансгазу" Роман Малютін.

Наразі "Укртрансгаз" уже розпочав підготовку до початку сезону активного закачування газу, що стартує у квітні цього року. Щоб забезпечити надійність і безпеку зберігання всім своїм клієнтам, компанія проводить планово-попереджувальні заходи, а також технологічне обслуговування та діагностування основного й допоміжного обладнання.

Як нагадали в "Нафтогазі", від початку війни залишаються незмінними тарифи на газ і для побутових клієнтів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Компанія постійно забезпечує ціну в 7,96 грн за куб. м у межах тарифного плану "Фіксований".

Як повідомлялося, з 1 липня 2022 року встановлений регулятором тариф "Укртрансгазу" на зберігання становить 0,4 грн за 1 тис. куб. м на добу, на закачування - 243,52 грн за 1 тис. куб. м на добу, на відбір - 253,03 грн за 1 тис. куб. м на добу (всі - без ПДВ).