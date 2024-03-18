Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

Контрольований владою ФРН трейдер SEFE (націоналізована "дочка" "Газпрому" Gazprom Germania) і нафтова компанія ОАЕ ADNOC підписали основні угоди щодо 15-річного контракту на поставку мільйон тонн на рік СПГ із заводу Ruwais, починаючи з 2028 року, повідомили сторони угоди.

Фіналізація контракту залежить від ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо проєкту, яке очікується в поточному році. Потужність заводу запланована на рівні 9,6 млн тонн на рік.

Минулого року ADNOC підписала угоду на поставку мільйона тонн з нового заводу з китайською ENN.

Компанія ОАЕ зараз управляє заводом потужністю 6 млн тонн, що було запущено в 1977 році.