Економіка

15:42 18.03.2024

Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

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Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

Контрольований владою ФРН трейдер SEFE (націоналізована "дочка" "Газпрому" Gazprom Germania) і нафтова компанія ОАЕ ADNOC підписали основні угоди щодо 15-річного контракту на поставку мільйон тонн на рік СПГ із заводу Ruwais, починаючи з 2028 року, повідомили сторони угоди.

Фіналізація контракту залежить від ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо проєкту, яке очікується в поточному році. Потужність заводу запланована на рівні 9,6 млн тонн на рік.

Минулого року ADNOC підписала угоду на поставку мільйона тонн з нового заводу з китайською ENN.

Компанія ОАЕ зараз управляє заводом потужністю 6 млн тонн, що було запущено в 1977 році.

Теги: #газ #спг #німеччина

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