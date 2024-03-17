У Києві майже 60 тис. споживачів довелося підключати до електрики за резервною схемою - Міненерго

У Києві через технічні порушення в електромережах знеструмлювали дві підстанції 110 кВ, унаслідок чого було відключено 58 тис. абонентів та обладнання водоканалу, повідомило Міністерство енергетики.

За інформацією в його телеграм-каналі в неділю, усіх споживачів увімкнено за резервною схемою.

Крім цього, вже відновлено роботу ТЕЦ в Івано-Франківській області, що відключалася з технологічних причин, і відновлено теплопостачання її місту-супутнику.

В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок однієї з ТЕЦ, але загалом в енергосистемі достатньо резервів для покриття попиту побутових споживачів і промисловості.

Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, хоча кілька днів їхні обсяги йдуть на зниження. На поточну добу імпорт становитиме 3900 МВт-год, що на 8% нижче за показник суботи, експорт - до 2000 МВт-год, що майже на чверть менше, ніж учора.

Водночас обстріли російських агресорів і минулої доби призвели до відключення електрики. Зокрема, у Сумській області було відключено 777 споживачів у 9 населених пунктах. Наразі уточнюється кількість знеструмлених споживачів після нещодавніх обстрілів Охтирського району.

У Харківській області за добу неодноразово відключалися повітряні лінії 110 кВ і підстанції 110 кВ, унаслідок чого залишалися без світла 7852 споживачі, але наразі всі підключені до мережі.

У Донецькій області за добу відключалося 6935 споживачів у 17 населених пунктах, відновлено електропостачання 5620 абонентам.

Загалом через ворожі обстріли в Донецькій області без світла 43,8 тис. споживачів у 77 населених пунктах, у Харківській області - 17,5 тис. абонентів, у Сумській - 8,2 тис. абонентів у 88 населених пунктах, у Запорізькій - 3730 абонентів у 50 населених пунктах, у Херсонській області - понад 25,8 тис. споживачів у 45 населених пунктах, Чернігівській - 1,4 тис. у 23 населених пунктах. У Херсоні без напруги 3010 споживачів.

У Сумській області також виникли проблеми з газопостачанням через масований артилерійський обстріл одного з населених пунктів в Охтирському районі - там вимкнуто 132 споживачі.

В одному з населених пунктів Вишгородського району Київської області під час виконання земляних робіт було пошкоджено підземний газопровід. Від газопостачання відключено 60 споживачів приватного сектору, 19 споживачів у багатоквартирних будинках і лікарню.

У Золочівському районі Львівської області плугом трактора в полі пошкоджено газопровід середнього тиску - без газопостачання залишилися 220 абонентів.

У населеному пункті Стрийського району з технологічних причин припинено подачу газу до 217 житлових будинків.