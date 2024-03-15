Економіка

21:07 15.03.2024

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 року скоротилося на 11,7% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року - до $1,678 млрд із $1,9 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, експорт товарів з України в січні 2024 року проти січня 2023 року зріс на 8,2% - до $3,4 млрд, імпорт - на 0,7%, до $5,078 млрд.

Держстат уточнив, що в січні-2024 порівняно з груднем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 7,4% - до $3,47 млрд, а імпорту практично не змінився, становивши $5,536 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в січні-2024 року було негативним і становило $2,066 млрд, у грудні-2023 року також зафіксовано негативне сальдо - $2,304 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2024 року становив 0,67 (у січні 2023 року - 0,62).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 191 країни світу.

 

 

Теги: #статистика #товари #торгівля

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