Економіка

13:35 15.03.2024

Україна очікує засідання Ради директорів МВФ щодо 3-го перегляду EFF 21 березня - міністр фінансів

2 хв читати
Україна очікує засідання Ради директорів МВФ щодо 3-го перегляду EFF 21 березня - міністр фінансів

Україна виконала всі зобов'язання для третього перегляду програми розширеного фінансування EFF і очікує на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про виділення 4-го траншу близько $900 млн найближчим часом, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми очікуємо засідання ради (директорів) Міжнародного валютного фонду найближчим часом. Мені здається, 21 березня запланована дата такого засідання, на якому ухвалюватимуть рішення щодо України", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Марченка, ці кошти надійдуть негайно після успішного обговорення на раді директорів.

"Поки що ми виконуємо всі зобов'язання. І я не бачу особливих проблем для того, щоб ми продовжували виконувати ці зобов'язання у 2024 році", - наголосив глава Мінфіну, прогнозуючи подальшу співпрацю з МВФ за програмою EFF.

Він також зазначив, що Україна, як і раніше, вважає базовим варіант отримання прямої бюджетної підтримки від США цього року, про що отримує постійні запевнення з американської сторони.

"Сподіваємося, що в нижній палаті (парламенту США) рішення буде знайдено. Для цього зараз є всі підстави. Сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, це важливо для співпраці з МВФ, для формування пулу партнерів", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі приблизно $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

В офіційному календарі МВФ питання України на 21 березня поки що відсутнє, хоча джерела агентства "Інтерфакс-Україна" також підтверджують попередню домовленість про розгляд українського питання саме цього дня.

Сенат США в лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України (з них $7,85 млрд на бюджетну підтримку) і близько $14 млрд для Ізраїлю. Потім документ вирушив на розгляд Палати представників, однак навіть сам факт такого розгляду, як і раніше, під питанням, як і його можливі терміни через небажання спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона ставити це питання на голосування. Зроблена цього тижня спроба обійти спікера і зібрати для цього 218 голосів, застопорилася: під петицією розписалися 177 демократів, які перебувають у меншості, і нові голоси наразі відсутні.

Цього тижня Джонсон заявив, що готує власний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні. Водночас він попередив, що він суттєво відрізнятиметься від пакета допомоги іноземним державам у $95 млрд, схваленого Сенатом у лютому.

 

Теги: #мвф #марченко #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 14.03.2024
НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

21:04 13.03.2024
МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня

МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня

15:21 04.03.2024
Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

07:36 23.02.2024
Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

07:19 23.02.2024
МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

01:03 22.02.2024
Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

12:46 20.02.2024
ОТП Банк посів друге місце серед комерційних банків у рейтингу первинних дилерів Мінфіну

ОТП Банк посів друге місце серед комерційних банків у рейтингу первинних дилерів Мінфіну

06:56 20.02.2024
Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

11:58 17.02.2024
Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

00:22 14.02.2024
Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Український морський коридор став цілодобовим

НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

Банкіри в один голос очікують збереження облікової ставки НБУ 15% - опитування

ОСТАННЄ

Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

Імпорт пального автотранспортом із Польщі з початку блокади кордону знизився з 70 тис. тонн на місяць до 30 тис. тонн - співзасновник "А-95"

Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Український морський коридор став цілодобовим

АМКУ надав "Укрнафті" дозволи на концентрацію активів Glusco

Близько половини українців скоротили витрати на будматеріали та товари для ремонту в 2023 р. - дослідження

Понад 60 млн куб. м газу надійшло до України в січні-лютому 2024 р. - ОГТСУ

НБУ розраховує на розширення товарів зі скороченим терміном повернення валютної виручки

НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

ЄБРР надає $25 млн кредит на торговельне фінансування ПриватБанку

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА