Банкіри в один голос очікують збереження облікової ставки НБУ 15% - опитування

Національний банк України (НБУ) залишить облікову ставку на засіданні в четвер на рівні 15% річних, прогнозують банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Наш базовий прогноз щодо незмінної облікової ставки протягом першого півріччя залишається актуальним", - зазначив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

За його словами, більш стрімке уповільнення інфляції в січні-лютому, відповідно, до 4,7% і 4,3% у річному вимірі проти прогнозу регулятора 5% за підсумками березня могло б стимулювати НБУ до більш раннього, ніж заявлялося, повернення до пом'якшення монетарної політики. Однак, вважає Печерицин, високі безпекові ризики й невизначеність навіть у короткостроковій перспективі можуть посилювати негативні тенденції найближчими місяцями.

"Ми вважаємо, що регулятор не змінюватиме облікової ставки відповідно до своїх очікувань", - поділився своєю думкою дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, хоча й визнав імовірність зниження облікової ставки центробанком на 0,5-1% за рахунок досить низьких інфляційних показників.

"Ми не очікуємо будь-яких змін щодо облікової ставки на майбутньому засіданні з монетарної політики. На минулому засіданні НБУ досить чітко описав свої прогнози щодо динаміки ставки", - поділився думкою директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський.

"За півтора місяця, що минули відтоді, не відбулося жодних радикальних змін, які змусили б регулятора відступити від заявлених планів", - додав він.

Красовський наголосив, що також не очікує корекції операційного дизайну монетарної політики на найближчому засіданні.

"За всіма ознаками, регулятор залишить розмір облікової ставки на рівні 15%. Тобто не йдеться ні про зниження, ні про збільшення її розміру", - поділяє думку колег директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв.

Банкір посилається на раніше озвучені плани НБУ і фактор затримки отримання макрофінансової допомоги від США в розмірі близько $10 млрд.

Замотаєв вважає, що досягнення в плані валютної лібералізації, розміру облікової ставки й ставки за 3-місячними ДС за 2023 рік є досить вагомими, і зараз варто "закріпити їх" і діяти більш консервативно, не поспішаючи зі змінами.

"Тому найближчим часом не варто очікувати глобальних змін у монетарній політиці НБУ (шлях на валютну лібералізацію буде продовжено за відповідних обставин)", - додав директор департаменту.

"Думаю, що Національний банк у березні не змінюватиме облікової ставки, дотримуючись раніше озвученої стратегії", - поділився думкою голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Він зазначив, що фактична інфляція, нижча за очікувану, дає підстави для зниження облікової ставки, однак стримувальним фактором є потреба НБУ утримувати привабливість ставок за депозитними інструментами на достатньому рівні.

"Девальваційні очікування на ринку трохи ослабли в лютому, але все ще досить високі. Це один із чинників, що обмежує простір для маневрування в частині пом'якшення монетарної політики", - додав голова правління Юнекса.

До інших негативних передумов для зниження облікової ставки Світек, як і його колега з "Глобуса", відніс затримку фінансової допомоги від США.

"Цей фактор також не дає підстав прогнозувати сміливі монетарні рішення НБУ", - резюмував банкір.

Він не виключає змін в опердизайні монетарної політики на засіданні в четвер і припускає, що НБУ може знову змінити методику розрахунку ліміту розміщення вільної ліквідності в ДС, щоб посилити стимули для банківської системи активніше залучати нові депозити населення.

"Наприклад, за рахунок перенесення на пізніший термін дати, з якої в розрахунок показника приймають строкові вклади клієнтів із строком розміщення понад три місяці", - припустив голова банку.

Що стосується подальшого зниження облікової ставки, то в Райффайзені припускають її поступове зниження в другому півріччі до 13% до кінця року за умови, що безпекові ризики не погіршуватимуться і траєкторія інфляції і далі перевершуватиме прогнози НБУ.

В ОТП Банку дотримуються думки, що регулятор орієнтуватиметься на раніше визначені прогнози й очікування.

Водночас у Правексі зазначили, що дотримання регулятором власних прогнозів залежить від розвитку ситуації з балансом військових ризиків, а також від ритмічності й достатності надходжень зовнішньої фінпідтримки.

"Звісно, якщо ситуація в економіці покращуватиметься швидше за прогнозовану, то регулятор може незначно зменшити розмір облікової ставки. Але наразі давати більш точні прогнози досить проблематично", - сказав Замотаєв з банку "Глобус".

За його словами, за умови максимально оптимістичного сценарію ринок очікує подальшого зниження облікової ставки на 1-2 в. п. - до 14-13%.

"Зниження облікової ставки на зазначений розмір дасть змогу знизити ставки за основними кредитними продуктами в середньому на два відсоткові пункти. Насамперед це стосується іпотеки, автокредитування, цільових позик для МСБ тощо", - додав банкір.

Зі свого боку голова правління Юнекса допускає можливість переходу Нацбанку до циклу зниження ставки раніше за намічений у другому півріччі за умови, якщо поточна інфляційна динаміка і далі "відставатиме" від прогнозу регулятора.

"Однак без ослаблення ключових ризиків - військових і дефіциту бюджету - динамічного зниження ставки чекати не варто", - резюмував Світек.