ДТЕК у лютому запустив 4 нові вугільні лави

Минулого місяця на вугледобувних підприємствах "ДТЕК Енерго" було введено в роботу 4 нові вугільні лави, одну з яких вдалося запустити достроково.

"Загалом за два місяці 2024 року шахтарі компанії ввели в роботу вже 6 нових лав. Це надасть змогу шахтарям забезпечувати потреби теплоелектростанцій у паливі в наступному опалювальному сезоні", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

"Цю зиму ми пройшли багато в чому завдяки злагодженій, завчасній і посиленій підготовці всіх залучених сторін - машинобудівників, шахтарів та енергетиків. Уже зараз закладаємо надійний фундамент і на наступну зиму. Нові лави - це гарантія стабільного видобутку вугілля і, відповідно, надійної роботи теплової генерації впродовж усього року", - зазначив процитований у документі генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 р. "ДТЕК Енерго" ввів у роботу 26 нових вугільних лав. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток становили близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 р.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 р. становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.