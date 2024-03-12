Економіка

15:24 12.03.2024

НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією

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НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) два роки спільно з колегами з Держенергоефективності працює над тим, щоб на українських біржах торгувалося біопаливо, повідомив член НКЦПФР Арсен Ільін.

"Це буде додатковий внесок в енергонезалежність... Сподіваюся, результат буде, але обсяг ринку тут середній", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за обсягами значно більший потенціал має агропродукція.

"Але, відверто скажу, що ринок цей досить складний, тому що, крім самої торгівлі, є ще питання контролю постачань", - зазначив Ільін. Він пояснив, що потрібно переконатися, що постачається саме те, що було в контракті, і ця процедура набагато складніша, ніж можна уявити.

"Також є опитування логістики, тому що найбільша проблема нині - не просто продати що-небудь, а забезпечити логістику. І також розуміємо, що є ще додаткові питання безпеки у війну великих складів чогось, наприклад зерна", - додав член комісії.

Він зазначив, що план щодо організації біржових торгів агропродукцією - "поступово рухатися".

"Точно можу сказати, що щось на кшталт пілота хочемо зробити", - заявив Ільін.

Член Нацкомісії наголосив, що біржова торгівля з її прозорістю має переваги.

"Тож не виключено, можна було б запропонувати автоматичне повернення ПДВ у разі торгівлі на біржі на експорт. Або, наприклад, надавати доступ до перевезень "Укрзалізниці", тому що біржова торгівля дає змогу спланувати завантаження", - навів він приклади можливих стимулів учасників біржової торгівлі агропродукцією.

На його думку, ціна на біржі для продавців також може бути вигіднішою.

Ільін додав, що, "якщо помріяти", є бажання запустити ринок водню, хоча це ще складніше, ніж агро.

Коментуючи плани щодо створення ринку викидів згідно з вимогами ЄС, представник регулятора уточнив, що НКЦПФР бере участь у відповідному проєкті Міндовкілля, однак його наразі "трохи поставлено на паузу", бо його впровадження буде тиском на виробників, на їх собівартість.

"Тому торгівля викидами - це важливо і має бути зроблено, як і в інших європейських країнах, але нині на етапі виживання і боротьби нам потрібно спочатку думати про ті продукти, які дають змогу нашій економіці працювати", - вважає Ільін.

Щодо товарів, які вже торгуються на біржах, член НКЦПФР наголосив на важливості зростання цих ринків і у грошовому, і в натуральному вираженні.

"Для нас дуже важливо, щоб на ринку кожного товару існувала нормальна ліквідність. Наприклад наразі ринок вугілля, у моєму розумінні, реально існує, але він не ліквідний, і це суттєва перешкода для його розвитку", - додав Ільін.

Теги: #нкцпфр #біопаливо

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