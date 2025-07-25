НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила порядок повернення заблокованих активів, які належать клієнтам ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" та очікує запуску цього механізму орієнтовно за 10 днів, повідомив голова Комісії Руслан Магомедов на сайті регулятора.

"Це останній нормативний крок. Після офіційного юстування — орієнтовно за 10 днів — запускається механізм повернення активів клієнтам. Уже на початку наступного тижня ми оприлюднимо офіційну інструкцію для інвесторів Фрідом Фінанс — покроково, що робити й куди звертатися, та фіналізуємо перелік клієнтів, які підпадають під виплати", – сказав він.

За словами Магомедова, документ чітко визначає хто саме буде повертати активи клієнтам – це можуть бути обрані інвестфірми або депозитарні установи, а також тимчасовий керівник, а також процедуру підтвердження права на повернення активів, якщо дані клієнта змінилися або право на активи перейшло до іншої особи.

Крім того затверджений порядок передбачає створення окремого списку осіб, яким відмовлено у включенні до переліку активів – наприклад, через зв’язки з підсанкційними компаніями або непрозору структуру власності.

Комісія нагадала, що проєкт акта був схвалений 3 червня цього року, після чого доопрацьований з урахуванням пропозицій Нацдепозитарія, Розрахункового центру та Нацбанку.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2022 року ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" потрапило під українські санкції згідно указу президента. За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, це призвело до блокування 12 748 рахунків у цінних паперах клієнтів компанії, з них 95% належать фізособам, у тому числі 2,5 тис. клієнтів брокера інвестували у військові держоблігації внутрішньої позики. Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії становить 3,5 млрд грн.

НКЦПФР на початку липня повідомила, що поверненню підлягають 197 тис. активів фізичних осіб, 724 активи юридичних осіб та 38 активів інвестфондів, але не назвала їх загальної вартості.

Клієнти "Фрідом Фінанс" обвинувачували НКЦПФР у бездіяльності, через що вже майже три роки не мають доступу до своїх коштів та активів, тоді як Комісія відкидала цю критику та пояснювала затримку із відсутністю необхідних повноважень та змін до указу про санкції.