Інтерфакс-Україна
Економіка
18:45 01.07.2025

Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

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Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав перевірку голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також переніс термін її завершення з кінця червня на кінець серпня 2025 року.

"Перевірка базується на оновленому кодексі етики, підготовленому за консультацією зі Світовим банком (СБ) і прийнятому в рамках впровадження стандартів IOSCO, і містить нові правила щодо конфлікту інтересів. На жаль, процес закупівлі призвів до неодноразових затримок з початком перевірки, яка зараз триває, і співробітники стежать за її ходом", - йдеться в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з МВФ, оприлюдненій Фондом у вівторок.

Пояснюється, що з метою посилення обмежень на рух капіталу НКЦПФР в середині червня 2025 року видала постанову, яка вимагає, щоб операції з позабіржовими валютними облігаціями, які здійснюються небанківськими установами, проводилися через Розрахунковий центр (РЦ).

"НКЦПФР поступово працює над зміцненням управління та операційної спроможності з метою підготовки до впровадження принципів IOSCO та узгодження заходів щодо руху капіталу для небанківських установ із тими, що застосовуються до банків. НКЦПФР продовжує вирішувати проблему хронічного дефіциту операційної спроможності після звільнення приблизно третини найдосвідченіших співробітників протягом минулого року", - зазначив МВФ, зауваживши водночас, що виклики є значними.

В організації пояснюють, що серед перешкод - труднощі із залученням нових співробітників, зокрема з огляду на рівень заробітної плати, необхідність навчання нових співробітників та значне навантаження, пов’язане з реформами інфраструктури фінринків, необхідними для підтримки відновлення та реконструкції.

МВФ також зобов’язав НБУ та НКЦПФР підготувати до кінця жовтня-2025 пріоритетний план реформ інфраструктури фінринку у консультації з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та іншими зацікавленими сторонами, який буде спрямований на максимальне використання можливостей для залучення приватного капіталу.

Передбачається, що дорожня карта визначить заходи для подальшої координації та розвитку державних, приватних та державно-приватних проєктів, взаємодії з галуззю щодо реформ ринкових інструментів, встановлення пріоритетності нових ринкових інструментів, зокрема сек’юритизації, забезпечених облігацій, синдикованих кредитів, субпартисипації в кредитах, а також реформування існуючих інвестиційних механізмів (включно із спільними інвестиційними інструментами) та кредитних інструментів (таких як факторинг та лізинг).

До того ж до кінця серпня 2025 року НКЦПФР має затвердити оновлений Єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій, а також підготувати до кінця березня 2026 року законодавчі пропозиції щодо приведення сек'юритизації та облігацій у відповідність до міжнародних стандартів.

 

Теги: #мвф #нкцпфр

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