Економіка

16:06 11.03.2024

Україна запропонувала Польщі провести міжміністерські аграрні переговори із залученням аграрних асоціацій двох країн

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Україна запропонувала Польщі провести міжміністерські аграрні переговори із залученням аграрних асоціацій двох країн

Аграрні міністри України та Польщі Микола Сольський і Чеслав Секерський домовилися про проведення наприкінці березня спільних міжміністерських переговорів із залученням представників профільних аграрних асоціацій, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, зустріч міністрів відбулася в рамках дев'ятого засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва у Львові в понеділок.

"Микола Сольський запропонував колезі наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори із залученням представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України. Міністр наголосив, що такий формат роботи сприятиме налагодженню конструктивних стосунків між аграріями України та Польщі", - зазначила пресслужба Мінагрополітики.

 

Теги: #агро #україна #польща

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