S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CC" із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз - "негативний", йдеться в повідомленні агентства в ніч на суботу.

"Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", - пояснило агентство свої дії.

Водночас S&P підтвердило наші короткострокові рейтинги України в іноземній валюті "С", у національній валюті "ССС+/С" і за національною шкалою "uaBB". Прогноз за рейтингом в інвалюті - "негативний", а за рейтингом у нацвалюті - "стабільний".

"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", - зазначило агентство.

Воно додало, що, ймовірно, знизить рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

S&P нагадало, що група кредиторів України вже продовжила відтермінування платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, однак їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за умови згоди приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу. З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними в серпні цього року. Агентство розраховує на розкриття деталей реструктуризації найближчими місяцями після публікації оцінки стійкості боргу від МВФ (DSA), що встановлює загальні параметри полегшення боргового тягаря, за підсумками схвалення третього перегляду програми EFF. За відсутності реструктуризації уряду загрожують виплати з обслуговування боргу за єврооблігаціями в розмірі $4,5 млрд у 2024 році і приблизно $3 млрд у середньому щорічно у 2025-2027 роках.

На думку S&P, реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності.

У повідомленні агентства наголошується, що викликаний війною шок для економіки і податкової бази у поєднанні зі збільшенням витрат на оборону і безпеку значно підірвали фінансове становище уряду. Незважаючи на зусилля уряду зі стримування витрат, що виходять за рамки витрат на оборону і соціальні трансферти, у 2023 році загальний державний дефіцит досяг високих 20% ВВП, включно з іноземними грантами, після дефіциту в 14% роком раніше, а у 2024 році він прогнозується з урахуванням грантів на рівні 17% ВВП.

"Якщо припустити, що ризики безпеки і пов'язані з ними військові витрати скоротяться, загальний бюджетний дефіцит може знизитися в середньому до 6-7% ВВП у 2025-2027 роках. Цей дефіцит буде спричинений лише частковим відновленням економіки, високими витратами на реконструкцію та необхідністю підтримки деяких державних підприємств, зокрема в енергетичному секторі", - вважають у S&P.

Агентство в базовому сценарії очікує, що іноземні гранти та пільгові кредити продовжать покривати більшу частину потреб уряду України у фінансуванні цього року і, ймовірно, в наступний період. Зокрема, Україні вдасться залучити $38 млрд цього року після $43 млрд торік на фінансування бюджету, незважаючи на затримку з виділенням $8 млрд від США.

"У разі нестачі фінансування з боку США ми вважаємо, що наслідки можуть бути керованими, оскільки дефіцит може бути покритий, окрім інших джерел, за рахунок інших донорів і внутрішніх запозичень. Однак після 2024 року існує ризик того, що зовнішня підтримка Україні може бути меншою через напружений графік виборів у ключових країнах-донорах і можливість того, що деякі уряди вважатимуть вартість надання подальшої підтримки Україні занадто високою", - ідеться у звіті.

Ґрунтуючись на своїх макроекономічних і бюджетних прогнозах, S&P очікуємо, що державний борг як частка ВВП збільшиться до кінця 2024 року до 95% ВВП з 85,4% ВВП торік і 49% ВВП до війни, після чого стабілізується. "Тим не менш, ми очікуємо, що частка довгострокових пільгових кредитів від багатосторонніх і офіційних кредиторів у загальному обсязі державного боргу продовжить збільшуватися з нинішнього високого рівня в 51%", - додало агентство.

Воно також прогнозує, що баланс поточного рахунку України залишатиметься зі значним дефіцитом, який становитиме в середньому близько 7%-8% ВВП протягом прогнозного горизонту до 2027 року, що багато в чому пов'язано з погіршенням торговельного балансу через повільне відновлення експорту та високого імпорту, викликаного реконструкцією.

"Ми очікуємо, що приплив іноземних донорів задовольнить потреби України в зовнішньому фінансуванні в найближчі кілька років, підтримуючи міжнародні резерви країни на нинішньому підвищеному рівні", - зазначило також S&P.