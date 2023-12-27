Нічна торгівля акціями США зросла завдяки азіатським роздрібним інвесторам

Активність торгівлі акціями в так званий нічний період з 20:00 до 4:00 за східним часом (3:00-11:00 за Києвом), за даними американських брокерів і торгових платформ, різко зросла цього року. Це зумовлено попитом з боку дрібних інвесторів в Азії та Європі, пише Financial Times.

Зрушення відбулося після того, як фондовий індекс S&P 500 зріс майже на чверть і наблизився до історичного максимуму. Крім того, у США, як і раніше, проходять первинні розміщення компаній з усього світу, що підкреслює позицію Нью-Йорка як світового центру торгівлі акціями.

Середній оборот торгів на Blue Ocean Technologies у грудні становив 28 млн паперів, що в 55 разів вище за показник за той самий період минулого року. Водночас під час рекордної сесії на початку місяця обсяг торгів сягнув 40,6 млн акцій на суму $405 млн. Blue Ocean, яку запустили в червні 2021 року, є основним регульованим майданчиком для торгівлі окремими акціями США в нічний час.

"Світ змінився через пандемію і цілодобову криптовалютну торгівлю. Тепер у всіх є інфраструктура і підтримка, щоб вести торгівлю в нічний час, - зазначає головний виконавчий директор Blue Ocean Брайан Хіндман. - І для багатьох наших підписників це взагалі не ніч. Насправді це їхній денний час".

Безумовно, обсяги торгів на Blue Ocean непорівнянні з оборотами таких бірж, як Nasdaq і NYSE, на яких щодня торгуються близько 3,5 трлн акцій.

Однак зростання "нічних" оборотів потенційно сигналізує про початок перетворення ринку акцій США на такий самий, як ринки держоблігацій, валют і ф'ючерсів на основні фондові індекси, якими можна торгувати більш-менш цілодобово з понеділка по п'ятницю. Історично активність торгівлі акціями окремих компаній як у США, так і на фондових ринках інших країн світу більшою мірою була прив'язана до годин роботи фондових бірж.

За словами глави Blue Ocean, у листопаді торгувалося понад 4 тис. різних акцій. Це є ознакою того, що інтерес інвесторів виходить за рамки найбільших компаній, таких як Apple або Microsoft.

Онлайн-брокер Robinhood Markets у червні першим надав роздрібним інвесторам можливість нічної торгівлі акціями окремих компаній. Через кілька тижнів Interactive Brokers почав пропонувати понад 10 тис. акцій для торгівлі вночі.

Blue Ocean заявила, що веде переговори з іншими брокерами в США і за кордоном про пропозицію своїх послуг. Близько 70% торгів на майданчику припадає на азіатських клієнтів, оскільки Blue Ocean працює з брокерами в Гонконзі та Південній Кореї. Крім того, торговий майданчик вибудовує бізнес у Японії після того, як Токійська фондова біржа у вересні придбала 5%-ву частку в Blue Ocean.