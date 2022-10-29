Агентство S&P підтвердило рейтинг Києва "ССС+" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові кредитні рейтинги емітента в іноземній і національній валюті столиці України Києва на рівні "CCC+", прогноз залишається стабільним.

"Тепер ми вважаємо, що різке падіння податкових надходжень Києва малоймовірне, про що свідчать його високі фінансові показники за перші дев'ять місяців 2022 року", – йдеться в повідомленні агентства на його сайті.

Згідно з ним, S&P очікує, що дуже скромне за обсягами обслуговування боргу міста буде покрито накопиченими грошовими резервами, що зберігаються в державній скарбниці.

Агентство додає, що оцінює власну кредитоспроможність Києва (SACP) на один щабель вище, ніж кредитний рейтинг емітента.

У релізі зазначається, що поточна позиція Києва щодо ліквідності стабільна: резерви готівки перевищують обслуговування боргу майже в 11 разів протягом наступних 12 місяців. У міста є тільки один непогашений борг в іноземній валюті на суму $ 28,8 млн з терміном погашення в грудні 2022 року. У своєму базовому сценарії S&P припускає, що місто, найімовірніше, погасить цей платіж, враховуючи наявність вільних коштів - близько 20,5 млрд грн (близько $560 млн) станом на 1 жовтня 2022 року, а також те, що її керівництво дотримується своїх боргових зобов'язань.

Щодо боргу в національній валюті, місто має кредитну лінію від Ощадбанку на 1,2 млрд грн з терміном погашення в 2023-2026 роках (в 2023 необхідно погасити 300 млн грн) і три випуски облігацій в нацвалюті на загальну суму 1,1 млрд грн із терміном погашення в 2024-2026 роках. Київ продовжує виплачувати відсотки за цими зобов'язаннями, обсяг яких протягом наступних 12 місяців становить 600 млн грн.

"Рейтинг Києва стримується російсько-українським конфліктом, який створює значну невизначеність для економіки і фінансів міста. Наш рейтинг все ще стримується дуже нестійкою і централізованою інституційною структурою місцевого самоврядування в Україні, скромним ВВП на душу населення в місті порівняно з місцевою владою в інших країнах і, на нашу думку, дуже слабким фінансовим управлінням", – зазначає агентство.

За його оцінками, ВВП України у 2022 році, ймовірно, скоротиться на 40% через падіння експорту, споживання та інвестицій. "Враховуючи значну шкоду, завдану фізичній інфраструктурі і людському капіталу, середньострокові перспективи зростання України невизначені і залежать від відновлення певного рівня територіальної цілісності і доступу до Чорного моря, поряд зі значними зусиллями з відновлення", – додало S&P.

Агентство прогнозує, що економіка Києва слідуватиме траєкторією національної економіки, хоча Київ як столиця залишається найбільш диверсифікованим регіоном України: місто забезпечує понад 20% національного ВВП, і його ВВП на душу населення удвічі вищий, ніж у середньому по країні.

S&P очікує, що Київ продемонструє відносно хороші фінансові показники у 2022 році, переважно завдяки стабільним податковим надходженням та значному скороченню капітальних вкладень. Агентство прогнозує, що доходи міста залишаться на рівні 2021 року, а операційні витрати збільшаться приблизно на 15%, завдяки чому операційний профіцит становитиме 4,58 млрд грн, профіцит після капітальних витрат – 2,2 млрд грн і після погашення боргу – 0,2 млрд грн.