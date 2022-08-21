Економіка

13:24 21.08.2022

S&P підвищило рейтинг України до "ССС+", очікує спаду ВВП на 40% в 2022 р. і ослаблення гривні

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S&P підвищило рейтинг України до "ССС+", очікує спаду ВВП на 40% в 2022 р. і ослаблення гривні

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підвищило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до "CCC+/C" з "SD/SD" (вибірковий дефолт) і рейтинги випуску реструктурованих облігацій до "CCC+" з "D".

"Рейтингова дія слідує за завершенням реструктуризації єврооблігацій України", - пояснює агентство таке рішення в пресрелізі на своєму сайті.

Крім того агентство зауважило, що прогноз довгострокових рейтингів "стабільний", підтвердило суверенні кредитні рейтинги в національній валюті на рівні "CCC+/C" і підвищило рейтинг за національною шкалою з "uaBB - " до "uaBB".

"Стабільний прогноз врівноважує нашу думку про скорочення вимог з обслуговування державного боргу України і наші очікування стабільної міжнародної фінансової підтримки з ризиками, пов'язаними з війною", - зазначило S&P.

Його експерти зазначають, що завдяки реструктуризації погашення боргу України в іноземній валюті скоротилося приблизно на 40% в період з 2022 до 2024 року – до приблизно $10 млрд з $16 млрд. Наразі виплати переважно охоплюють платежі за офіційним боргом – здебільшого перед МВФ і Світовим банком – і валютні ОВДП, що перебувають в основному всередині країни, зокрема в державних банках.

"В результаті короткострокові ризики для позиції ліквідності уряду і, в більш широкому сенсі,- його здатність погашати комерційний борг, зокрема в іноземній валюті, здаються керованими", – заявляє S&P.

Водночас воно зазначає, що здатність України обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих фінансових і економічних умов, тоді як в умовах війни з Росією є багато факторів, що значною мірою непідконтрольні уряду.

За оцінками агентства, реальний ВВП України скоротиться на 40% в 2022 році через падіння експорту, споживання та інвестиції. "Враховуючи суттєву шкоду фізичному і людському капіталу, середньострокові перспективи зростання України невизначені і залежать від відновлення певного рівня територіальної цілісності і доступу до Чорного моря, поряд зі значними зусиллями з відновлення", – йдеться в релізі.

За прогнозами S&P, дефіцит бюджету в 2022 році становитиме не менше 20% ВВП порівняно з 3,5% ВВП до конфлікту.

Агентство зазначає, що одним з ключових припущень, що лежать в основі її рейтингу, є те, що в найближчі місяці продовжиться виділення донорських коштів, передусім зі США і ЄС. S&P додає, що хоча терміни і деталі нової програми з МВФ ще належить з'ясувати, в разі її затвердження вона може ще більше послабити тиск на державне фінансування і підтримати довіру і макроекономічну стабільність.

Відносно курсу гривні агентство очікує подальшого його ослаблення, що посилить інфляційний тиск, а говорячи про якість активів банків, називає їх перспективи складними, незважаючи на хороший стан банківської системи перед війною.

Агентство додало, що може знизити рейтинги в наступні 12 місяців, якщо перспективи безпеки погіршаться, що надасть додатковий тиск на валютну позицію України або адміністративні можливості уряду, а також може призвести до набагато більш високих валових потреб держави у фінансуванні, ніж очікується наразі. За відсутності ескалації конфлікту суттєві затримки в наданні допомоги іноземними донорами також можуть призвести до зниження рейтингу, йдеться в релізі.

"Ми могли б підвищити рейтинги, якщо ситуація з безпекою в Україні і середньострокові економічні перспективи значно покращаться", - описало інший варіант розвитку подій S&P.

Як повідомлялося, Україна 10 серпня отримала згоду власників 13 випусків на загальну суму, еквівалентну $ 22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відстрочку виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці.

Теги: #рейтинг #sp

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