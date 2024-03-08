Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в межах Ukraine Facility, які передбачають залучення до 4,5 млрд євро в березні й до 1,5 млрд євро у квітні 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 млрд євро в березні та квітні цього року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що йдеться про затвердження проєктів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, які передбачають виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні 2024 року.

"Україна матиме ресурси, щоб боротися і перемагати. Це наша ключова мета і ми для цього робимо все необхідне", - наголосив він.

Як повідомлялося, 8 березня виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility розміром 4,5 млрд євро вже в березні поточного 2024 року, а другий транш розміром 1,5 млрд євро надійде у квітні.