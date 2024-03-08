Економіка

17:44 08.03.2024

Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в межах Ukraine Facility, які передбачають залучення до 4,5 млрд євро в березні й до 1,5 млрд євро у квітні 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 млрд євро в березні та квітні цього року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що йдеться про затвердження проєктів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, які передбачають виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні 2024 року.

"Україна матиме ресурси, щоб боротися і перемагати. Це наша ключова мета і ми для цього робимо все необхідне", - наголосив він.

Як повідомлялося, 8 березня виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility розміром 4,5 млрд євро вже в березні поточного 2024 року, а другий транш розміром 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Теги: #шмигаль #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 08.03.2024
Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

17:58 05.03.2024
Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

17:49 05.03.2024
Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

15:56 04.03.2024
Шмигаль розцінює проведення "виборів" на окупованих територіях України як інформаційно-психологічну операцію РФ

Шмигаль розцінює проведення "виборів" на окупованих територіях України як інформаційно-психологічну операцію РФ

15:41 04.03.2024
Кабмін працює над більш справедливим бронюванням з урахуванням зарплати, податків, впливу на економіку - прем'єр

Кабмін працює над більш справедливим бронюванням з урахуванням зарплати, податків, впливу на економіку - прем'єр

15:36 04.03.2024
Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

15:21 04.03.2024
Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

14:54 04.03.2024
Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

14:42 04.03.2024
Шмигаль: Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги

Шмигаль: Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги

14:28 04.03.2024
Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

Організований товарний ринок в Україні в 2023 р. зріс на 6% за обсягами – НКЦПФР

Міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,8%, до $37,05 млрд - НБУ

Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Єврокомісія робитиме конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції - Домбровскіс

ДТЕК у січні-лютому збільшив виробництво е/е на 6%

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

Бренди міжнародного ритейлера Inditex повертаються в Україну - МЗС

Хмельницька АЕС у 2024 р. почне використовувати ядерне паливо Westinghouse

Середня зарплата в Україні в лютому збільшилася на 500 грн

Moody's підтвердило рейтинги семи українських банків на рівні "Caa3" і поліпшило їхній прогноз до "стабільного"

Польща розраховує досягти взаємовигідної угоди з Україною - переговори агроміністрів

Організований товарний ринок в Україні в 2023 р. зріс на 6% за обсягами – НКЦПФР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА