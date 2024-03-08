Економіка

15:11 08.03.2024

Єврокомісія робитиме конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції - Домбровскіс

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Єврокомісія робитиме конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції - Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Єврокомісія має намір вживати конкретних заходів у питанні російської та білоруської агропродукції.

"Говорячи про ці коливання, які зараз відбуваються на ринку Євросоюзу, ці занепокоєння, вони справді якоюсь мірою зумовлені тим, що надходять сільськогосподарські експортні потоки від Росії та Білорусі", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи бачить Єврокомісія якесь комплексне рішення щодо заборони російської та білоруської агропродукції.

Він зазначив, що Єврокомісія обговорює ці питання.

"Ми робитимемо специфічні конкретні кроки. Через певний час, скоро, ми про це повідомимо", - заявив Домбровскіс.

Також він звернув увагу, що окремі країни, такі як Латвія і Польща, також роблять кроки в цьому питанні.

Зі свого боку Шмигаль зазначив, що обговорив із Домбровскісом питання обмеження або повної заборони експорту російської агропродукції.

Теги: #агро #єврокомісія #домбровскіс

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