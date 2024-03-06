Економіка

15:20 06.03.2024

Експорт української е/е можна значно збільшити лише за допомогою спорудження нових міждержавних ЛЕП - головний диспетчер "Укренерго"

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Експорт української е/е можна значно збільшити лише за допомогою спорудження нових міждержавних ЛЕП - головний диспетчер "Укренерго"

Можливості нарощування поставок української електроенергії до Європи мають обмежений характер і подальше значне збільшення експорту можливе лише за рахунок будівництва нових міждержавних ліній електропередачі, повідомив директор із управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Не може бути такого постійного збільшення експорту, наприклад, 550 МВт, 750 МВт, 950 МВт - таких цілей ставити не можна. Такі цілі можуть бути досягнуті лише за рахунок нового мережевого будівництва", - пояснив він під час "Energy Security Talks. Чергова "військова" зима позаду. Стан енергосистеми", організованому DIXI Groupe в середу.

За словами представника "Укренерго", наразі українські енергетики спільно з європейськими колегами із сусідніх країн відпрацьовують різні варіанти можливого технічного розширення експортно-імпортних потоків, однак усі ці варіанти потребують часу та належного фінансування.

"Ми пропонуємо варіанти польським, словацьким і румунським колегам щодо нового мережевого будівництва, однак це процес не одного року. Це процес щонайменше на три роки, щоб побудувати нову лінію міждержавної електропередачі - за наявності достатнього рівня фінансування", - зазначив Зайченко.

Він нагадав, що наразі максимально можливий ліміт експорту е/е з України та Молдови до європейських країн становить 550 МВт.

Крім того, Україна може експортувати е/е лінією Добротвірська ТЕС - Замость у Польщу обсягом 265 МВт і в Молдову - 650 МВт.

"Величина доступного експорту теж досить висока, проте вона не перекриває профіцитів сонячної генерації, які у нас, наприклад, можуть бути у весняний і осінній періоди. Тобто весь обсяг "сонця" додати сусідам не вийде, і над цим потрібно працювати", - доповнив головний диспетчер.

Однак водночас голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що експорт е/е до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку, тож українські енергетики мають працювати над збільшенням експортного потенціалу.

"Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою, потенціал нашої експортної виручки вимірюється в мільярдах гривень. І якщо ми продовжуватимемо експортувати в таких обсягах, як ми це робимо на сьогоднішній день, це буде суттєвою статтею нашого українського експорту до Європи", - зазначив він в ефірі національного телемарафону в середу.

За даними "Укренерго", 6 березня в середу експорт е/е здійснюється впродовж доби до Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 13 316 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 723 МВт.

Імпорт е/е відбувається у вечірні години зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 41 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 27 МВт. З 1 грудня 2023 року технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну і Молдову становить 1700 МВт.

Теги: #енергетика #укренерго

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