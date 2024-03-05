Єврокомісія пропонує продовжити "транспортний безвіз" з Україною до 2025 року, але хоче внести зміни до документа

Європейська комісія висунула пропозицію продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою щонайменше до кінця 2025 року. При цьому розглядають внесення низки нових пунктів до її тексту.

"В умовах, коли традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті через агресивну війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торговельного шляху для двох країн, продовження угоди щонайменше до кінця 2025 року допоможе гарантувати безпеку ланцюжків постачання", - ідеться в повідомленні на сайті Єврокомісії у вівторок.

Зазначено, що на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами комісія запропонувала внести зміни для полегшення її реалізації. Водночас сфера дії угоди залишиться колишньою.

Зокрема, пропонується зробити обов'язковою вимогу щодо наявності документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення і робить це відповідно до угоди. Крім того, вводиться вимога про наявність спеціальних документів для порожнього транспорту, які підтверджують, що операції, які він виконує, пов'язані з транзитними або двосторонніми операціями, як це вимагається відповідно до угоди. Серед пропозицій - пункт про дотримання операторами автоперевезень зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними в рамках угоди, боротьба із шахрайством або підробленням водійських документів, правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху. Такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії, йдеться в тексті на сайті ЄК.

Окремим захисним застереженням передбачено, що якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні виникнуть серйозні порушення, які можуть бути пов’язані з угодою, її дію в цій географічній зоні може бути призупинено.

У ЄК уточнили, що наразі пропозиції перебувають у Раді, яка має надати Комісії мандат на проведення переговорів з Україною та Молдовою.

Угода про "транспортний безвіз" підтримує "Шляхи солідарності" ЄС-Україна, які були створені як альтернатива чорноморським судноплавним шляхам, коли Росія заблокувала порти України. Вони дозволили додатковим вантажівкам перевозити в Україну життєво важливі товари, зокрема паливо й гуманітарну допомогу. Крім того, допомогли українським товарам, зокрема зерну, руді, сталі потрапити в ЄС та інші країни світу, йдеться в повідомленні.

За даними ЄК, з моменту набуття чинності угодою про "транспортний безвіз" український експорт автомобільним транспортом до ЄС зріс приблизно на дві третіх за обсягом перевезень і приблизно на третину за вартістю. В абсолютному виразі після укладення Угоди до ЄС щомісяця експортували додатково понад 300 тис. тонн товарів. Український імпорт з ЄС зріс на аналогічну величину в натуральному виразі, приблизно до 300 тис. тонн на місяць.

Український імпорт у вартісному виразі зростав майже втричі швидше, ніж український експорт, і становив понад EUR700 млн на місяць порівняно з EUR250 млн експорту, ідеться в повідомленні комісії.

Молдова завдяки "транспортному безвізу" також збільшила експорт до ЄС в інтересах обох економік. У третьому кварталі 2023 року обсяг експорту з Молдови до ЄС збільшився на 35% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

У Міністерстві інфраструктури Польщі привітали процедуру перегляду угоди про "транспортний безвіз", запущену ЄК. У відомстві наголосили, що згода комісії переглянути цю угоду є результатом інтенсивних і багатосторонніх зусиль з боку Польщі, яка неодноразово сигналізувала про те, що угода негативно впливає на польську галузь автоперевезень.

Угоду про "транспортний безвіз" підписано в червні 2022 року, діє до червня 2024 року.