Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

Кабінет Міністрів України виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для тринадцяти областей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо швидке відновлення. Сьогодні виділяємо з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, на ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури.