Україна може виробити 2 млн дронів у нинішньому році - Мінстратегпром

Україна збільшує виробництво дронів і цьогоріч кількість вироблених БПЛА може сягнути позначки у 2 млн одиниць, повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

"Безумовно, потреби нашого війська значно більші, ніж можуть покрити фінансові можливості нашої країни. І навіть разом із партнерами нам було б важко. Проте працюємо в цьому напрямі, ми наразі збільшуємо виробництво безпілотників. Усіх дуже вразила фраза президента про мільйон (дронів - ІФ-У). І багато людей чомусь не повірили. Однак я вас можу запевнити, що ми в плані виробництва йдемо далеко вже за мільйон. І я впевнена, що вже цьогоріч навіть досягнемо позначки двох мільйонів", - сказала Гвоздяр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За її словами, на сьогодні до виробництва різних дронів залучені майже 200 компаній, водночас 60 компаній залучені до держзамовлень.

Заступниця міністра зазначила, що на вітчизняних можливостях за місяць реально виготовити приблизно 150 тис. одиниць БПЛА, однак за умови додаткового фінансування можна кратно нарощувати їх виробництво.

Як повідомлялося, 19 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів.