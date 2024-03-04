Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Засідання спільної міжурядової українсько-польської міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічного співробітництва заплановано на 11 березня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Хочу нагадати, що 11 березня у нас заплановано проведення спільної, міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічного співробітництва", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр-міністр зазначив, що засідання готується дуже предметно і висловив сподівання на хороші результати.

За його словами, зустріч буде підготовчою до майбутньої міжурядової зустрічі.

"Звичайно, ми ухвалюватимемо рішення, залежно від ситуації на кордоні, залежно від ескалації на кордоні, щодо того, як, де, в якому форматі проводити ці міжурядові консультації. Якщо в нас є криза, чи зможемо ми говорити про інші питання спокійно? Говорити про якусь перспективу, якщо на кордоні ситуація не вирішена", - сказав Шмигаль.

Він висловив подяку польському уряду, польській поліції та місцевій польській владі за зусилля, завдяки яким ситуація на кордоні контролюється, а протести відбуваються мирно.

Шмигаль зазначив, що випадки вандалізму щодо українського зерна розслідують, і на сьогодні вже є судові справи.

"Я переконаний, винні будуть покарані і переконаний, що це не позиція польських фермерів, не позиція польського суспільства власне так чинити з українським зерном, з українськими перевізниками", - сказав Шмигаль, зазначивши, що "Росія тут має надзвичайно високий вплив".

Прем'єр зазначив, що для врегулювання ситуації на кордоні Україна продовжує роботу на платформі Єврокомісії - Координаційної ради. За його словами, Україна вже подала пропозиції і готова піти на поступки за такими позиціями, як цукор і м'ясо курки.

"Ми свої пропозиції зробили. Ми готові навіть зробити прогрес і піти на певні, свідомі пом'якшення щодо цукру, м'яса курятини. Ми готові це розглядати... передали ці пропозиції Єврокомісії", - зазначив Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що тривають переговори з Єврокомісією щодо внесення змін до 29-го розділу угоди про асоціацію з Україною для її посилення і, зокрема, продовження безмитного режиму.

Прем'єр-міністр висловив упевненість, що з Польщею буде знайдено відповідний шлях вирішення кризи. Він висловив сподівання, що майбутні місцеві вибори і наступні вибори до Європарламенту, в яких Польща також братиме участь, не будуть причиною продовження блокади на кордоні аж до червня.