Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

Шведське експортно-кредитне агентство (EKN) з 1 березня почало приймати заявки на надання спеціальних кредитних гарантій для експорту в Україну, загальний ліміт гарантій згідно з бюджетом країни на 2024 рік становить SEK333 млн ($32,1 млн за поточним курсом).

Як ідеться в повідомленні EKN, це стало можливим після ухвалення урядом Швеції відповідної постанови 29 лютого.

Як наголошується в пресрелізі уряду, крім нових гарантій експортних кредитів, вирішено також відкрити офіс торгового секретаря в Києві і призначити нового торгового секретаря.

"Гарантії експортних кредитів і відкриття нового торгового офісу в Києві полегшать шведським компаніям інвестування в Україну. Це також конкретний приклад того, як уряд працює над підвищенням синергії між допомогою, торгівлею та просуванням бізнесу", - наводять у повідомленні слова міністра з питань співробітництва задля розвитку та зовнішньої торгівлі Юхана Форсселла.

Зазначається, що гарантії надаватимуться на експорт, який може сприяти розвитку та добробуту України.