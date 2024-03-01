Економіка

14:54 01.03.2024

Європейські партнери поки що не зверталися до Міненерго щодо продовження транзиту газу із РФ - заступниця міністра

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Європейські партнери поки що не зверталися до Міненерго щодо продовження транзиту газу із РФ - заступниця міністра

Європейські партнери офіційно не зверталися до Міністерства енергетики України щодо продовження із січня 2025 року послуг транспортування газу з РФ у зв'язку із завершенням контракту на транзит наприкінці поточного року, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Партнери до нас щодо продовження транзиту газу з РФ офіційно не зверталися",- сказала вона журналістам у кулуарах організованого Центром відновлення економіки форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2034: економіка під обстрілом", що відбувся в Києві в п'ятницю.

"Знаю, що в них усередині зараз тривають дискусії щодо цього. Думаю, ближче до середини весни буде більше ясності",- додала заступниця міністра.

При цьому вона зазначила, що, зокрема, під час нещодавньої зустрічі міністрів енергетики в Парижі, багато хто з них інформував українську делегацію "про значне скорочення залежності від російського газу".

"Наприклад, італійський міністр зазначав, що його країна не потребує російського ресурсу. Таку заяву зробила Австрія. Єврокомісія теж активно шукає інші шляхи поставок або зниження споживання",- описала ситуацію Гринчук.

Теги: #газ #транзит #міненерго

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