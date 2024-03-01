Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - голова "Нафтогазу"

Україна пройшла зиму на газі власного видобутку, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", - написав він.

"Пишаюся та дякую українським газовикам, які зробили це можливим", - додав голова НАК.