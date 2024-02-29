Україна за 2 міс.-2024 отримала $1,2 млрд зовнішньої підтримки за потреби від $3 млрд на місяць

Міністерство фінансів України залучило $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування до загального фонду державного бюджету від міжнародних партнерів у перші два місяці 2024 року, повідомляється на сайті відомства в четвер.

"Грантові кошти ... становили майже 75%. Серед донорів: Японія - $901 млн (пільгове фінансування та гранти); Норвегія - $295 млн (грант); Іспанія - $3 млн (пільгове фінансування)", - зазначається в релізі.

Уточнено, що всі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.

Міністр фінансів Сергій Марченко у виступі на зустрічі фінансового блоку G7 28 лютого повідомив, що щомісячна потреба України в зовнішньому фінансуванні цього року становить приблизно $3 млрд на місяць. У держбюджеті-2024 її заплановано в обсязі $37,3 млрд, місія МВФ у нещодавньому повідомленні оцінила потребу в $38 млрд, а раніше заявляла про $42 млрд.

Марченко нагадав, що з початку війни фінансова підтримка країн G7 і ЄС становить близько $63 млрд.

"Очікується, що в березні 2024 року до державного бюджету України надійде фінансова допомога від Європейського Союзу, Японії та Великої Британії, а також від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співробітництва, який має бути затверджений виконавчою радою Фонду", - вказав Мінфін.

Раніше він вказував, що від ЄС очікується в березні EUR4,5 млрд, від МВФ - близько $880 млн і від Японії - $1,76 млрд, тобто сумарно - близько $7,5 млрд.