Економіка

14:58 29.02.2024

"Укрнафта" сплатила 3,9 млрд грн дивідендів за 2023 рік

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"Укрнафта" сплатила 3,9 млрд грн дивідендів за 2023 рік

ПАТ "Укрнафта" перерахувало до державного бюджету 3,9 млрд грн дивідендів в якості авансового платежу за підсумками господарської діяльності у 2023 році, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Це перша частина. Всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіка. Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років", - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпорядженням №163-р від 27 лютого 2024 року зобов'язав НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю", ПрАТ "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та АТ "Українська оборонна промисловість" до березня перерахувати до держбюджету авансом не менше 50% річних дивідендів на державну частку за 2023 рік.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належала приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #дивіденди

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