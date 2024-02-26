Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно - Литовська асоціація виробників зерна

Литовські фермери не мають наміру приєднуватися до польського протесту з блокування поставок українського зерна, запевнив голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас литовському радіо LRT.

"Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно... Ми бачимо проблему, але ми розуміємо ситуацію - лідери українських фермерів приїжджали минулої осені, ми проводили з ними круглий стіл, ми обговорювали, як це (врегулювання ситуації - ІФ-У) зробити. Звісно, потрібно контролювати, потрібно вести облік, робити все це, чого теж не робить литовський уряд, але ми не маємо наміру блокувати, як це роблять поляки", - запевнив він.

Маціяускас наголосив, що для литовських фермерів значно більшою проблемою є російське зерно.

Радник міністра сільського господарства Литви Рокас Петрашюнас в ефірі литовського радіо висловив думку, що польські фермери відчувають вплив імпорту українського зерна набагато більше, ніж литовські - російського зерна.

"Конфлікт навколо українського зерна також може бути спричинений ворожими силами, які зацікавлені в тому, щоб країни Європейського Союзу не імпортували українські товари", - наголосив він та висловив жаль, що обсяги українського зерна, яке надходить до Литви, "порівняно смішні", й додав, що "практично ніхто не приїжджає сюди для транзиту".

Петрашюнас також поставив риторичне запитання: "Питання в тому, хто підкріплює ці наративи і, грубо кажучи, підливає олії у вогонь".

Як повідомлялося, 20 лютого польські фермери розпочали нову хвилю протестів, заблокувавши близько 100 доріг, що ведуть до кордону з Україною. Вони також чотири рази висипали українське зерно на землю.

Водночас литовський сейм ухвалив рішення про заборону ввезення в країну російських агротоварів, а представники Литви в Європейській Комісії постійно закликають країни-члени ЄС наслідувати їхній приклад і віддавати перевагу українським агротоварам.

Торгпред України Тарас Качка в ефірі національного телемарафону повідомив, що ЄС 2023 року імпортував 1,7 млн російських агротоварів. Він повідомив, що Україна чекає, щоб країни ЄС наслідували приклад Литви й заборонили імпорт агротоварів із РФ.