"Нафтогаз" планує у 2024р. довести обсяг видобутку газу до 15 млрд куб. м - Чернишов

Група "Нафтогаз" планує у 2024 році видобути 15 млрд куб. м природного газу коштом ПАТ "Укргазвидобувння" (УГВ) і ПАТ "Укрнафта", повідомив глава Групи Олексій Чернишов.

"На 2024 рік наш план - наблизитися до 15 млрд куб. м за рахунок підприємств "Укргазвидобування" і "Укрнафти", - сказав він на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

За словами Чернишова, 2023 року УГВ видобуло 13,5 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося, із посиланням на главу компанії УГВ Олега Толмачева, у 2023 році компанія збільшила видобуток газу приблизно на 700 млн куб. м порівняно з 2022 роком. У 2022 році було видобуто 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

"Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти із конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

НАК "Нафтогаз України" є найбільшим акціонером "Укрнафти" з часткою 50%+1 акція, йому належить 100% акцій "Укргазвидобування".