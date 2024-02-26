Економіка

17:27 26.02.2024

Україна очікує, що всі країни ЄС за прикладом Латвії запровадять заборону на російську агропродукцію - торгпред України

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Україна очікує, що всі країни ЄС за прикладом Латвії запровадять заборону на російську агропродукцію - торгпред України

Європейський Союз у 2023 році купив 1,7 млн тонн пшениці у країни-агресора Росії, тоді як польські фермери продовжують висипати українське зерно, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі єдиного національного телемарафону.

"У Європі немає жодної заборони на імпорт аграрної продукції з Росії, ні на зерно, ні на рибу, ні на овочі. Взагалі жодних цифр (не озвучується в ЄС - ІФ-У). Ці товари, може і в невеликих обсягах, їдуть із Росії до Польщі. У 2023 році заїхало (до Польщі - ІФ-У) 11 тис. тонн пшениці, але сам факт того, що це легальний імпорт", - сказав він.

За інформацією торгпреда України, у структурі загального імпорту агропродукції Європейським Союзом із 2,5 млрд тонн - 1,7 млн тонн припадає на російські товари.

"Це означає, що Росія залишається торговим партнером для ЄС щодо аграрної продукції, що для нас є нонсенсом. Якщо йдуть протести (європейських фермерів - ІФ-У) проти імпорту, то імпорт із Росії має бути заборонений", - переконаний Качка.

Він нагадав, що сейм Латвії затвердив заборону на ввезення російської аграрної продукції на територію Латвії.

"Ми очікуємо від країн-членів Європейського Союзу таких самих заходів", - резюмував торгпред України.

 

Теги: #зерно #качка

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