Економіка

14:02 26.02.2024

Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко

1 хв читати
Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко

Уряд відновлює програму компенсації 25% вартості аграрної техніки українського виробництва і планує з другого півріччя розширити цю програму кешбеку на комунальну та спеціальну техніку, а також на деякий транспорт і ліфти, повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку, кешбек, 25% на техніку українського виробництва... З другої половини року ми працюватимемо над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки: комунальну, спеціальну, транспорт, ліфти", - сказала вона на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

За її словами, вже з цього тижня розпочинається запуск онлайн-платформи з інформацією про основні державні інструменти підтримки "Зроблено в Україні", розробленої спільно з Радою підприємців при Офісі президента, бізнес-омбудсменом і Мінцифри.

На платформі підприємці зможуть залишити відгуки та скласти рейтинги держпрограм, що допоможе уряду їх опрацювати, систематизувати та повернутися до користувача програми з рішенням.

"Чому це важливо? Тому що ми вже почули, що президент доручив уряду розробити кешбек. Кешбек стосуватиметься товарів, вироблених в Україні", - додала віцепрем'єр.

Теги: #свириденко #кешбек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 26.02.2024
Держава в межах платформи "Зроблено в Україні" запустить кешбек за купівлю української продукції - Зеленський

Держава в межах платформи "Зроблено в Україні" запустить кешбек за купівлю української продукції - Зеленський

13:30 25.02.2024
Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

14:50 06.02.2024
Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

15:03 01.02.2024
Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

17:17 27.12.2023
Ризик затримки соцвиплат через брак зовнішнього фінансування є в довгостроковій перспективі - перший віцепрем'єр

Ризик затримки соцвиплат через брак зовнішнього фінансування є в довгостроковій перспективі - перший віцепрем'єр

16:42 26.12.2023
"Біосфера" запустить новий цех із випуску чаю за $20 млн на Дніпропетровщині, "Інтерпайп" реалізує три інвестпроєкти

"Біосфера" запустить новий цех із випуску чаю за $20 млн на Дніпропетровщині, "Інтерпайп" реалізує три інвестпроєкти

17:56 27.11.2023
В Україні стартувала акселераційна програма з гуманітарного розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма з гуманітарного розмінування

15:24 25.11.2023
Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист

Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист

07:49 29.10.2023
Міністерка економіки представила кроки до досягнення глобальної продовольчої безпеки

Міністерка економіки представила кроки до досягнення глобальної продовольчої безпеки

13:32 25.10.2023
Понад 8 тис. підприємців скористалися грантовою програмою "Власна справа" - глава Мінекономіки

Понад 8 тис. підприємців скористалися грантовою програмою "Власна справа" - глава Мінекономіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держава в межах платформи "Зроблено в Україні" запустить кешбек за купівлю української продукції - Зеленський

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

ОСТАННЄ

Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель - прем'єр

Українські електротехнічні компанії з початком війни збільшили виробництво й мають потенціал у Європі - голова "Укренерго"

Україна має намір за три роки закупити 1,5 тис. шкільних автобусів в українських виробників - Шмигаль

"Газмережі" розширять свою діяльність у західних областях України

Зеленський закликає узгодити моральну угоду бізнесу із суспільством і державою

Уряд представить кроки щодо розширення локалізації виробництва в Україні - Зеленський

Українські аграрії у 2024 році збільшать будівництво овочесховищ у 2 рази - експерт

Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна має намір якомога швидше відновити роботу контейнерних терміналів у портах "Великої Одеси" - віцепрем'єр

Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА