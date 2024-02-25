Економіка

14:34 25.02.2024

Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

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Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

Будівництво залізничної ділянки Мостиська-Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова стартує поточного року, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами", - розповів він на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Крім того, цього року планується відкриття кількох пунктів пропуску для автомобільного транспорту на кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною та Польщею. Також триває процес модернізації 23 пунктів пропуску зусиллями Агентства відновлення, додав Кубраков.

Як повідомлялося, будівництво вузької євроколії (1435 мм) на напрямку Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд 2020 року вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.

Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Теги: #укрзалізниця #кубраков #євроколія

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