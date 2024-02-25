Економіка

13:53 25.02.2024

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

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З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що з точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на десять років.

"Фінансова підтримка для наших військових потреб. Після підписання вже шести безпекових угод, ми розуміємо, що маємо на чотири роки від кожної країни, яка підписує таку угоду, фінансовий ресурс. Крім того, ці угоди підписані на 10 років", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

Прем'єр наголосив, що таких угод буде багато, зокрема, з усіма країнами "великої сімки" та з країнами, які приєдналися до Вільнюської декларації.

"Тому з точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю, технологіями ми маємо перспективу на десять років - як в укладених угодах", - додав Шмигаль.

Теги: #опк #фінансування #шмигаль

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