Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

Україна розраховує на затвердження угоди Виконавчою радою МВФ, очікує допомогу Фонду в $5,4 млрд США, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна і МВФ на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів. Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджено Виконавчою радою Фонду", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль подякував Міжнародному валютному фонду (МВФ) за послідовну солідарність і підтримку. "Очікуємо у 2024 році допомогу Фонду в сумі $5,4 млрд. Завдяки цим коштам зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", - зазначив він.

За словами прем'єра, загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік становить 37,3 млрд доларів. Він очікує, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде в Україну. "Це забезпечить стійкість у боротьбі з противником і створить передумови для майбутньої перемоги", - резюмував глава уряду.

Як повідомлялося, представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і влада України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого переліку економічної та фінансової політик для третього перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF, повідомив Фонд у ніч на п'ятницю.