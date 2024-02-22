Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE

Показник валового поглинання на ринку офісної нерухомості Києва 2023 року сягнув 91 тис. кв. м, що вчетверо більше, ніж 2022 року, але на третину нижче від довоєнного рівня 2021 року, випливає з дослідження компанії CBRE.

"Незважаючи на воєнні дії та тривалий економічний спад, офісний ринок у 2023 році продемонстрував стійкість і адаптивність. Попит із боку орендарів показав ознаки зміцнення: річний показник валового поглинання сягнув приблизно 91 тис. кв. м. За типом угод переважали переїзди (55%), переукладання поточних договорів (17%), тоді як розширення офісних площ відбувалося порівняно нечасто (6%)", - ідеться у звіті.

Найбільші угоди коливалися в діапазоні 1,5-3 тис. кв. м, продовжуючи тенденцію попереднього року. Крім того, великі компанії переважно обирали залишитися в поточних офісах, уникаючи переїздів через додаткові витрати, навіть якщо заповненість офісу становить 15-50%. Згідно з прогнозом CBRE, такий підхід компаній збережеться і 2024 року.

У структурі попиту 2023 року продовжили домінувати сектори IT і телекомунікацій (51%), незважаючи на скорочення темпів розвитку. Залишався активним і публічний сектор (23%), тоді як попит з боку традиційних галузей - фармацевтики, бізнес- і фінансових послуг і агросектору - був украй низьким. Компанії військово-промислового сегмента займають невисоку частку попиту на офіси, проте мають потенціал до зростання, вважають у компанії.

За даними CBRE, середня вакантність на ринку офісів до кінця року знизилася на 1% і сягнула 25%, водночас рівень вакантності в об'єктах класу "В" був вищим, ніж у класі "А" - 27% проти 24,7% відповідно.

Ефективна прайм-ставка оренди з початку 2023 року знизилася на 5% і стабілізувалася на рівні $20/кв. м/міс., водночас верхня межа запитуваних орендних ставок у класі "А" знизилася в середньому на 7% і коливалася в діапазоні $18-$24/кв. м/міс. Зниження ставок у класі "В" становило 11% до $8-$16/кв. м/міс.

"Зменшення розриву між заявленими й ефективними ставками в класі "А" свідчить про більш реалістичний підхід орендодавців до ціноутворення. З огляду на тривалий період воєнних дій практикується фіксація найбільш вигідних умов оренди до завершення воєнного стану з можливістю їх перегляду та коригування до післявоєнного ринкового рівня", - зазначається в дослідженні.

За підсумками року ринок офісної нерухомості поповнився лише на 13,2 тис. кв. м за рахунок введення корпусу Unit.City B4. Водночас на 2024 рік заявлено введення в експлуатацію 51 тис. кв. м офісних площ у чотирьох проєктах на завершальній стадії, проте в CBRE не виключають затримок із запуском заявлених об'єктів.

Згідно з дослідженням, бізнес-центри, які постраждали від обстрілів, з різним рівнем пошкоджень становлять близько 3% від загального обсягу конкурентоспроможних площ. При цьому відновлення об'єктів, які зазнали істотної шкоди, малоймовірне через обмежене фінансування та воєнні ризики. Отже, пропозиція на ринку офісів може зрости лише за умови відновлення зупинених девелоперських проєктів, зазначає CBRE.

Щодо інвестиційної активності, друга половина 2023 року ознаменувалася однією з найбільших угод десятиліття - продажем БЦ "Парус". Угода збільшила сумарний обсяг інвестицій в офісну нерухомість Києва до $141 млн. Крім того, торік було реалізовано низку угод до $10 млн, які було відкладено з 2022 року. Загалом інвестори продовжать шукати інвестиційні можливості з низькою вартістю і будуть обережними до відчутних ознак поліпшення економічної ситуації.

"Незважаючи на тривалий період воєнних дій, на ринку офісної нерухомості спостерігаються перші ознаки зростання активності. Це зумовлено зниженням економічної волатильності та більш стабільними бізнес-прогнозами на 2024 рік. Цього року ми очікуємо помірного відновлення попиту з боку орендарів. Валове поглинання підтримуватиметься компаніями, які скористаються можливістю переїзду в більш якісні будівлі в привабливих локаціях, тоді як розширення площ і надалі буде рідкістю", - резюмували в компанії.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої 2022 року становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній. Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито в січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.