Економіка

17:36 22.02.2024

Японія зацікавлена в підтримці агросектору та навчанні ветеранів – голова ФДМУ

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Японія зацікавлена в підтримці агросектору та навчанні ветеранів – голова ФДМУ

Японські партнери підтвердили свою зацікавленість у проєктах підтримки агросектору України та навчанні ветеранів, відповідні команди двох країн спільно працюють над пошуком шляхів реалізації цих намірів, повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль за результатами візиту української делегації на чолі з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем на Конференцію з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

Згідно з релізом Фонду, його очільник розповів про ключові напрямки роботи відомства, інвестиційні пропозиції для японського бізнесу та нові проєкти команди ФДМУ — робота з санкційним майном та Земельний Банк, запуск якого запланований на кінець поточного року.

Щодо останнього проєкту відбулася окрема зустріч голови Фонду з представниками Міністерства сільського, лісового і рибного господарств Японії, оскільки в управлінні ФДМУ є 386 тис. га земель с/г призначення, які мають працювати на українську економіку і приносити прибуток до держбюджету.

За словами Коваля, на зустрічі обговорили залучення японських інвесторів в український агросектор, зокрема, використання їхньої техніки, адже потреба українських аграріїв в механізованій техніці потужністю до 200 к. с. є дуже великою, а в Японії зосереджені світові лідери з виробництва такої техніки.

"Тут їхнім партнером може стати НАК "Украгролізинг". Компанія знаходиться в управлінні ФДМУ і може допомогти з лізингом техніки", -- відзначив очільник Фонду.

Він також закликав іноземних партнерів звернути увагу на один з важливих напрямків роботи всієї країни — перекваліфікацію та навчання ветеранів, мова йде про управління та обслуговування аграрної техніки. 

Коваль заявив, що Фонд держмайна має можливості аби сприяти у навчанні: його можна проводити в навчально-курсових комбінатах ФДМУ, і такі приміщення стануть центрами підготовки операторів та сервісних інженерів для японської аграрної техніки.

Як повідомлялося, в ході візиту делегація України підписала 56 документів, які стосуються співпраці в багатьох секторах економіки двох країн.

Теги: #японія #фдму

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