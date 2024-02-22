У межах перших конкурсів Interreg NEXT Румунія-Україна подано 120 проєктів

У межах перших конкурсів програми розвитку прикордонних громад NEXT Румунія-Україна на період 2021-2027 років подано 120 проєктів безповоротною вартістю EUR87 млн, повідомляє пресслужба проєкту.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міністерства розвитку, громадських робіт та управління Румунії, у поданих проєктах 153 партнери - з Румунії та 158 - з України.

Програма Interreg NEXT Румунія-Україна має бюджет у EUR54 млн грантових коштів, до якого буде додано національний внесок. Фінансування зможуть отримати проєкти, які принесуть користь прикордонним громадам повітів Сату-Маре, Марамуреш, Ботошані, Сучава і Тульча (Румунія), а також в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях (Україна).

Як повідомили у пресслужбі, у серпні 2023 року було оголошено конкурс стандартних проєктів (проєкти з інфраструктурним компонентом у розмірі мін. EUR500 тис.). EUR12,6 млн, виділених на цей конкурс, буде спрямовано на інвестиції в охорону здоров'я та освіту. У межах конкурсу було представлено 49 проєктів, грантова вартість заявок яких становить EUR60 млн.

Конкурс малих проєктів було оголошено у вересні 2023 року. Бюджет цього конкурсу становить EUR14,5 млн, які буде спрямовано на заходи із запобігання та боротьби з кліматичними змінами, збереження біорізноманіття, охорони здоров'я, освіти та менеджменту кордонів. Було представлено 71 проєкт, загальна вартість яких становить EUR27 млн грантових коштів.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку, громадських робіт та управління Румунії, найбільше заявок - 29 стандартних і 13 малих - подано за напрямом забезпечення рівного доступу до медичного обслуговування та підвищення стійкості систем охорони здоров'я, включно з первинною медико-санітарною допомогою, а також сприяння переходу від інституційної допомоги до сімейної.

Другий за популярністю напрям - освітній. 20 стандартних і 17 малих проєктів покликані поліпшити рівний доступ до інклюзивних і якісних послуг у сфері освіти, професійної підготовки та навчання впродовж усього життя за допомогою розвитку доступної інфраструктури.

15 малих проєктів стосувалися поліпшення захисту та збереження природи, біорізноманіття та зеленої інфраструктури, зокрема в міських районах; 13 малих спрямовані на запобігання ризику стихійних лих, посилення стійкості з урахуванням екосистемних підходів.

Управління прикордонними переходами стосувалося 13 поданих невеликих проєктів.

У наступний період проєкти піддаватимуть процедурі оцінки та відбору. На цьому етапі відбувається детальний аналіз поданих проєктів, орієнтовно на початку літа буде представлено результати відбору, в ідеалі контракти буде підписано до першого кварталу 2025 року, однак "фактична тривалість процесу залежатиме також від якості поданих заявок та кількості необхідних роз'яснень".

Усі подані проєкти пройдуть два етапи оцінки: прийнятність і якість. Заявки, що пройшли всі ці етапи, підлягатимуть затвердженню Моніторингового комітету (спільної структури, що складається з членів обох країн).

Фінансування отримають проєкти, які найкраще відповідатимуть вимогам Посібника заявника та які реально сприятимуть розвитку громад у прикордонному регіоні.

Interreg NEXT - програми співпраці ЄС із сусідніми регіонами, що охоплюють 184 регіони з населенням 260 млн осіб у 33 країнах і розташовані вздовж зовнішніх кордонів ЄС: від північної периферії до Середземноморського регіону та від Атлантики до басейну Чорного моря.

Програми співпраці Interreg NEXT на період 2021-2027 років передбачають виділення EUR1,1 млрд з Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), Інструменту добросусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) та Інструменту підготовки до вступу (IPA).