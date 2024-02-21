Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

Рада ЄС оголосила в середу, що Комітет постійних представників (Coreper) країн Євросоюзу узгодив переговорний мандат Ради щодо продовження ще на рік призупинення імпортного мита й квот на український і молдовський експорт до ЄС.

"Погоджуючись відновити ці заходи, ми демонструємо нашу незмінну підтримку Україні й Молдові, одночасно захищаючи внутрішній ринок від надмірного збільшення імпорту деяких чутливих сільськогосподарських продуктів", - прокоментувала цю домовленість постпредів глава МЗС Бельгії, яка головує у Раді ЄС, Аджа Лябіб.

У комюніке Ради пояснюється, що дві законодавчі пропозиції, які держави-члени обговорюватимуть із Європейським парламентом, спрямовані на продовження призупинення імпортних мит і квот ще на рік: із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року для України та із 25 липня 2024 року до 24 липня 2025 року для Молдови - за умови "одночасного посилення захисту чутливих сільськогосподарських продуктів через зміцнення захисних заходів", які вже включені до відповідного чинного регламенту.

У Брюсселі пояснюють, що, "відновивши ці заходи, ЄС продовжить підтримувати й стимулювати торговельні потоки з України до ЄС і решти світу, а також сприятиме створенню умов для розширення економічних і торговельних відносин, що ведуть до поступової інтеграції України у внутрішню структуру ЄС".

Що стосується Молдови, ці заходи покликані "допомогти зберегти умови, необхідні для того, щоб Молдова могла продовжувати свої торговельні відносини з ЄС і рештою світу через ЄС", повідомили в Раді Євросоюзу.