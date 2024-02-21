Економіка

15:41 21.02.2024

Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

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Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос відзначає високі показники роботи антикорупційних органів України у сфері боротьби з топкорупцією та рекордний економічний ефект у 4,7 млрд грн.

"Протягом 2023 року викрито на гарячому голову Верховного Суду, суддю Апеляційного суду, забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, трьох заступників міністрів", - розповів директор НАБУ в середу на брифінгу в Києві.

За його словами, антикорупційні органи торік зосередилися на розкритті злочинних організацій, до діяльності яких залучено топпосадовців, викритті чинної топкорупції на найвищому рівні, а також на розслідуванні злочинів у сфері відбудови й оборони.

"Викрито 21 особу з-поміж вищих посадових осіб, 39 керівників державних підприємств, 16 суддів... Ці цифри набагато більші, ніж показники минулих років. І це свідчить про ефективність і правильність наших пріоритетів", - заявив він.

Щодо економічного ефекту дієвості НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), тобто коштів, які було відшкодовано державі завдяки розслідуванням антикорупційних органів, то, як зауважив Кривонос, торік він був найзначнішим.

"У другому півріччі 2023 року економічний ефект сягнув рекордних 3 млрд грн. Загалом за 2023 рік - 4,7 млрд грн, що в півтора раза більше, ніж у 2022 році", - наголосив директор НАБУ.

Теги: #набу #антикорупційні_органи #досягнення

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