"Укрнафта" отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH

ПАТ "Укрнафта" отримало перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH, перші два з яких уже працюють на свердловинах.

"Працівники нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз" разом із представниками Oil Dynamics уперше провели монтаж нових установок на двох свердловинах. Із процесом ознайомилися працівники інших регіонів - вони теж працюватимуть із новим обладнанням", - повідомляється у пресрелізі компанії в середу.

50 установок електровідцентрових насосів, які допомагають інтенсифікувати видобуток, будуть розподілені між східним і західним підрозділами компанії майже порівну - 27 на 23 відповідно.

"Очікуємо поставку ще 150 установок електровідцентрових насосів партіями по 50 штук. Комплексне рішення від Oil Dynamics GmbH - це електричні насосні системи, станції керування та програмне забезпечення, що підвищує життєвий цикл обладнання за допомогою безперервного віддаленого моніторингу", - зазначив директор "Укрнафта" Сергій Корецький, слова якого наводяться у пресрелізі.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.