"Укренерго" встановило характер пошкодження лінії електроживлення ЗАЕС, ремонтні роботи залежать від ситуації з безпекою

Фахівці НЕК "Укренерго" встановили характер ушкоджень лінії, що забезпечує енергоживлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), однак через бойові дії аварійно-відновлювальні роботи проводять залежно від безпекової ситуації та з дозволу військових, повідомила компанія.

У своєму оновленні в телеграм-каналі в середу "Укренерго" підтвердило раніше поширену Міністерством енергетики інформацію про те, що зв'язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише однією лінією електропередачі.

За даними компанії, загалом в енергосистемі країни споживання електроенергії залишається приблизно на одному рівні: у вівторок зафіксований орієнтовно об 11:00 добовий максимум споживання був на 1% вищим, ніж у понеділок, а станом на 09:00 середи рівень споживання на 0,5% нижчий за відповідний показник вівторка.

При цьому і виробленого ресурсу, і пропускної спроможності високовольтних мереж "Укренерго" достатньо для покриття наявного попиту.

Водночас експорт електроенергії більш ніж удвічі перевищує імпорт і здійснюється протягом доби до Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 3 058 МВт-год (у вівторок - 3930 МВт-год).

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Польщі, Молдови загальним обсягом 1464 МВт-год (у вівторок - 1490 МВт-год).