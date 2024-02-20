Економіка

18:32 20.02.2024

Реєстр власників банківських рахунків і комірок планують створити в Україні - Матриця реформ

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\Матриця реформ, підготовлена Кабінетом Міністрів у співпраці зі Світовим банком і представлена Міністерством фінансів, передбачає створення Реєстру власників і бенефіціарних власників банківських і платіжних рахунків, а також банківських комірок, свідчить документ, оприлюднений Міністерством фінансів у вівторок.

Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків і скорочення "поганих" кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL і подальшої торгівлі ними.

Серед інших завдань - під'єднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), оцінка якості активів банківського сектору, ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і приведення законодавства й нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і норм Європейського Союзу.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував Матрицю реформ, що передбачає систематизацію всіх реформ і зобов'язань, аналіз необхідних змін і планування їх упровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю стану виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах і вчасне реагування, а також підзвітність перед суспільством і міжнародними партнерами.

Теги: #банки #реформи #рахунки

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