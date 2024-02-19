Кількість українців-декларантів із доходами від 1 млн грн на рік у 2022 році зросла на 30,1% - Гетманцев

Кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи, у яких українці відзвітували про отриману за рік суму понад 1 млн грн (еквівалент $2,18 тис. на місяць за поточним курсом), у 2023 році зросла на 30,1% - до 12,37 тис., повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі у понеділок.

За його словами, зобов'язання зі сплати податку до бюджету такими "мільйонерами" визначено в сумі 2,756 млрд грн, військового збору - 526,5 млн грн.

Гетманцев додав, що загалом 2023 року українці подали 266 тис. декларацій, що перевищило показник 2022 року на 56,5%, а їхній обсяг збільшився на 29,2% - до 147,9 млрд грн.

За його словами, значну частину декларацій - 112 тис. - було подано у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізосіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444,08 млн гривень.

Голова комітету повідомив, що за підсумками 2023 року декларантами сплачено ПДФО на суму 4,54 млрд грн і військовий збір 946,09 млн грн.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2022 року становила 26,6%.