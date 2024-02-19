Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Японією і запобігання податковим ухиленням, а також доповнення до неї підписано в понеділок у Токіо під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції, повідомило Міністерство фінансів України.

"Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією", - наведено в повідомленні слова міністра Сергія Марченка.

Згідно з релізом, конвенція з протоколом, зокрема, обмежує право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування (5% - для дивідендів, одержуваних компанією договірної держави, яка володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої договірної країни, яка виплачує дивіденди), відсотків (10% і 5%, якщо бенефіціарним власником відсотків є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або пенсійний фонд, або якщо відсотки сплачують за борговими вимогами, які виникають у результаті продажу устаткування або товарів чи надання послуг у кредит) і роялті (5%).

Крім того, у конвенції визначено методи усунення договірними державами подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України та Японії та проведення процедури взаємного узгодження, яку здійснюють компетентні органи у разі скарг резидентів обох країн на зайве оподаткування.