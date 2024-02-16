СБУ не знайшла підтвердження зв'язків BookChef із країною-агресором

Українське видавництво BookChef отримало підтвердження від Служби безпеки України (СБУ) про відсутність зв'язків видавництва з Росією, повідомила пресслужба видавництва.

"Документально підтверджені дані щодо можливих зв'язків товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Букшеф" із державою-агресором (РФ) на день опрацювання депутатського звернення відсутні", - зазначено у відповіді на запит депутата Романа Лозинського, текст якої надала пресслужба.

Як повідомлялося, на початку 2024 року OSINT-агентство Molfar та онлайн-видання "Сенсор" оприлюднили матеріал, у якому зазначалося, що BookChef імовірно має зв'язки з Росією. У відповідь на звинувачення видавництво заявило, що компанія ніколи не мала стосунку до Росії, не співпрацює з правовласниками цієї країни і вважає це розслідування частиною замовної атаки на "Букшеф". Щоб спростувати фінансові зв'язки з російськими або афілійованими до них компаніями, BookChef залучив незалежних аудиторів до перевірки платежів. Наприкінці січня книжкові мережі "Книгарня "Є" та "КнигоЛенд", видавництва КДС і Readeat відновили продаж книг видавництва BookChef.

Копія висновку СБУ про відсутність зв'язків BookChef із країною-агресором: