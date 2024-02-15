Економіка

20:59 15.02.2024

Подорожі Європою у 2023 році майже досягли допандемійного рівня

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Подорожі Європою у 2023 році майже досягли допандемійного рівня

Прискорення інфляції, зростання цін на авіаперельоти і розміщення не вплинули на бажання туристів подорожувати Європою 2023 року: у четвертому кварталі турпотік на континент відновився майже до допандемійного рівня, випливає з даних Європейської комісії з туризму (ETC).

"Кількість прибуттів іноземних туристів в останньому кварталі 2023 року на 1,6% нижча за показники 2019 року, а кількість ночей у готелях - лише на 0,6%. Це свідчить про стійкий попит на поїздки по всій Європі. Очікується, що ця тенденція збережеться і 2024 року", - йдеться в повідомленні ЄТС.

Як зазначили в комісії, відновлення турсектору відбувається за рахунок активних поїздок усередині європейського регіону і зростання кількості туристів із Північної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Найчастіше у 2023 році подорожували Європою туристи з Німеччини, Франції та Нідерландів.

За даними комісії, турпотік із Китаю відновився на третину від показників допандемійного 2019 року. У 2024, як очікується, він становитиме 61% від допандемійного показника.

За словами глави ETC Мігеля Санса, високий попит на поїздки 2023 року стимулював зростання європейської економіки, і це допоможе туркомпаніям оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу. На відновлення поїздок також впливатиме розвиток і перехід до сталого туризму.

 

 

Теги: #туризм #європа #підсумки

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