Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

Польща і далі підтримуватиме Україну в плані транзиту української агропродукції і вже працює над вивченням механізму ліцензування її експорту, запевнив заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства Польщі Адам Новак на конференції Forbes AgriFood у Києві в четвер.

"На жаль, зміна логістичних маршрутів і повна лібералізація торгівлі між Європейським Союзом та Україною призвели до експоненціального зростання імпорту деяких агропродовольчих товарів до Польщі. У відповідь на серйозні перебої на сільськогосподарських ринках і зростання соціальних хвилювань Польщі довелося запровадити певні обмеження на імпорт окремих товарів з України", - констатував Новак і додав, що транзит українських круп й олійних культур до третіх країн та імпорт до Євросоюзу за межами Польщі, як і раніше, триває.

За інформацією польського чиновника, останніми місяцями 2023 року транзит українського зерна та олії через Польщу становив у середньому 320 тис. тонн на місяць.

Новак наголосив, що Польща, як і Україна, є великим експортером пшениці, кукурудзи, цукру, м'яса птиці й фруктів. Їх виробництво підтримують кілька сотень тисяч порівняно невеликих фермерських господарств країни. Різниця в сільськогосподарських структурах Польщі та України і стурбованість, що випливає з цього, щодо нерівних умов конкуренції на європейському ринку є однією з причин нинішніх фермерських протестів у Польщі.

"Ми хочемо розробити спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, прийнятний для всіх учасників, але не імпорту від дрібних ферм, а імпорту міжнародних агрохолдингів, який часто охоплює сотні тисяч гектарів. Спільно з українськими експертами ми опрацьовуємо механізм ліцензування експорту сільгосппродукції з України до Польщі. Враховуючи досвід Румунії та Болгарії, вже проведено кілька польсько-українських технічних зустрічей з цього питання. Незабаром ці переговори перейдуть на політичний рівень", - пояснив він.

Крім того, Польща також бере участь у переговорах щодо продовження автономних торговельних заходів для імпорту агротоварів з України до червня 2025 року.

"Наша оцінка показує, що пропозиції Єврокомісії йдуть у правильному напрямі, але водночас потребують деякої модифікації та розширення. Польща представляє докладні вимоги з цього приводу Раді та Європейському парламенту", - сказав він.

Новак зазначив, що вся ця робота триває на тлі фермерських страйків, які відбуваються практично в усьому Євросоюзі. Фермери занепокоєні падінням доходів і вимагають рішучих дій щодо підтримки аграрного сектору. Польський уряд веде інтенсивні переговори з протестувальниками й намагається виробити рішення, які послаблять напругу.

"Ми розуміємо гіркоту фермерів та їхнє право на страйк. Водночас ми критично ставимося до всіх форм протесту, які можуть образити наших закордонних партнерів. У Польщі хліб зі злакових зерен також є священним і заслуговує на повагу", - наголосив польський держчиновник.

Він також додав, що Польща готова поділитися з Україною знаннями й досвідом адаптації агропродовольчого сектору до вимог ринку Євросоюзу, допоможе в навчанні українських чиновників.

Заступник держсекретаря польського Мінсільгоспу вказав на принципові відмінності між Польщею та Україною, які полягають у потенціалі рослинництва. Для Польщі характерна велика частка легких і піщаних ґрунтів, які здебільшого придатні для вирощування жита. Проте в Україні дуже родючий ґрунт дає змогу ефективно вирощувати пшеницю, ячмінь і кукурудзу. Деякі подібності можна побачити у тваринництві. В обох країнах добре розвинене й конкурентоспроможне птахівництво, хороші перспективи має виробництво яловичини.

Великі можливості для співпраці він бачить у сфері переробки української продукції на польських заводах і відправлення її на експорт. Польща має високорозвинений продовольчий сектор, який міг би використовувати сільськогосподарську сировину з України.

"Для польської сторони найважливішим питанням є забезпечення стабільності функціонування польських сільгоспвиробників. Однак ми вважаємо, що прагнення Польщі до цієї стабільності не виключає можливості розвитку взаємовигідного співробітництва між Польщею та Україною", - резюмував Новак.