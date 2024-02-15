Економіка

10:06 15.02.2024

Голова комітету ВР Гетманцев підтримує зменшення рентної плати на нові свердловини на 3 роки

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Голова комітету ВР Гетманцев підтримує зменшення рентної плати на нові свердловини на 3 роки

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує позицію "Укрнафти" щодо зменшення рентної плати на нові свердловини, але лише на обмежений термін у три роки.

"Я загалом підтримую позицію "Укрнафти", оскільки вона полягає в наданні пільгової ставки на свердловини, які є новими. Але вона має бути обмежена трьома роками - терміном окупності інвестицій, а не так, як на газ - безстроково", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету зазначив, що до цієї ж логіки необхідно привести пільги щодо газу: нові свердловини повинні мати пільгову ставку тільки на період окупності інвестицій, що дасть змогу стимулювати інвестиції в розвідку і буріння.

На думку Гетманцева, впровадження такої пільги не завдасть шкоди державному бюджету, оскільки пільгову ставку буде надано тільки тим свердловинам, яких наразі немає.

"Дуже важливо, щоб компанії не змогли зловживати, видаючи старі свердловини за нові", - наголосив він.

Гетманцев зазначив, що це питання стосується ефективного адміністрування, і вже наразі обговорюється з фахівцями податкової служби.

Теги: #свердловини #рента #гетманцев

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