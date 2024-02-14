У межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів у 2024 році буде створено Бізнес-консультативну раду - Шмигаль

У межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів, яка відбудеться у 2024 році, буде створено Бізнес-консультативну раду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провели перше у цьому році засідання Керівного комітету Міжвідомчої координаційної платформи донорів. Окреслив основні завдання на рік", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема серед завдань на 2024 рік: підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги; реалізація принципу "Росія повинна заплатити", зокрема підвищити зусилля та синхронізувати дії щодо можливості використання заморожених російських активів для відбудови України; продовжити розширення Платформи завдяки залученню нових членів; покращити координацію через посилення ролі Секретаріату Платформи у Києві; економічний розвиток України та залучення інвестицій від приватного сектору, зокрема створення Бізнес-консультативної ради та забезпечити умови для її ефективної роботи.

"Дякую всім країнам, які долучилися до Міжвідомчої координаційної платформи, за послідовну підтримку нашої країни", - написав Шмигаль.