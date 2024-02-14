Економіка

13:33 14.02.2024

Україна та ЄС працюють над створенням механізму для недопущення блокади кордонів - Деркач

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Україна та ЄС працюють над створенням механізму для недопущення блокади кордонів - Деркач

Україна працює з Єврокомісією над створенням механізму, який зробив би неприпустимою блокаду, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у середу на конференції Global Outlook: A Winning Vision, організованій Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"Питання блокування кордону є одним із ключових, які ми зараз порушуємо з Європейським Союзом, з Єврокомісією. Має бути якийсь запобіжник, що кордон не можна блокувати. Тобто ті дороги, які ведуть до пунктів пропуску, мають вважатися критичними для функціонування Євросоюзу, для країн, де є кордон, і їх не можна блокувати", - сказав Деркач.

За його словами, нині кордон можуть заблокувати підприємці з будь-якої сфери. Як приклад він навів блокаду кордону словацькими перевізниками й румунськими фермерами, вимоги яких стосувалися, за словами заступника міністра, внутрішніх причин.

"Можу вам сказати, що є ризик, що кордон може бути заблокований будь-якими підприємцями з будь-якої сфери. Ведучи переговори з колегами з Міністерства інфраструктури (Польщі - ІФ-У), ми бачимо, що вони намагаються зробити також усе, щоб запобігти якомусь можливому страйку в майбутньому", - заявив Деркач, пояснивши, що щодня для такого страйку можна знайти будь-яку причину.

За його словами, польське законодавство, як наголошують представники Польщі, було змінено таким чином, що органам влади складно вплинути на протести, оскільки дозвіл на мирні зібрання видає місцева влада.

Заступник міністра навів як приклад нещодавній випадок із зупиненням на кордоні одного з автомобілів польського перевізника. Через видачу йому протоколу за порушення польські перевізники надіслали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) листа з попередженням, що готові поновити блокаду.

"Ризик того, що блокування кордону може бути використано як засіб досягнення своїх власних цілей, приватних цілей, які не стосуються навіть України, в інших країнах, є досить високим", - констатував Деркач.

Теги: #деркач #кордони #мінрозвитку_громад

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